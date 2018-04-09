Челобанов усомнился в своем отцовстве

Челобанов на всю страну унизил свою молодую жену

Сергей Челобанов отличился на скандально известном ток-шоу. Некогда популярный певец усомнился в своем отцовстве, о чем сообщил прямо при молодой жене.

В новом выпуске передачи "Звезды сошлись" на канале НТВ затронули тему ДНК-исследований. которые стали невероятно модными в последнее время. Среди множества гостей, обсудивших эту тему, оказалась и гражданская жена певца и композитора Сергея Челобанова Евгения Гранде.

Отметим, что два года назад Евгения, которая почти вдвое моложе Сергея, подарила возлюбленному сына Александра. И вот теперь в видео интервью, которое он записал заранее, Челобанов на всю страну заявил о том, что сомневается в своем отцовстве.

"Она мне пока гражданская супруга, хотя сына я записал на свою фамилию. Недавно начал замечать несвойственную мне манеру поведения. Первый признак, что что-то там не так. Уровень стойкости характера, уровень поведения, уровень настойчивости в достижении цели пока еще детский, немножко не мой… Есть подозрение, что чего не срастается, пока не удостоверюсь, что "в натуре" это мой сын, я не успокоюсь", — заявил Челобанов.

Можно только догадываться, что испытала, услышав эти слова Евгения Гранде, которая буквально минутами ранее рассказывала в студии, что с Сергеем у нее замечательные отношения и он прекрасный отец. женщина была просто сражена наповал. Она не сразу смогла подобрать слова в свое оправдание.