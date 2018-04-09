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Умер озвучивший «Винни-Пуха» актер
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Умер озвучивший «Утиные истории» и «Винни-Пуха» актер 

Lenta.ru 2 часа назад
В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, скончался комик Чак Мак-Канн. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает Associated Press.
Ему было 83 года. Он умер из-за хронической сердечной недостаточности. О смерти объявил его агент Эдвард Лоцци.
Актер озвучил несколько шоу для детского телевидения. Его голосом говорили персонажи таких мультфильмов и видеоигр, как «Гарфилд шоу», «Новые приключения Винни-Пуха» и «Утиные истории».
Мак-Канн также снялся в сериалах «Маленький домик в прериях», «Бонанца» и «Коломбо».
Чак Мак-Канн был близким другом основателя Playboy Хью Хефнера и участвовал в создании нескольких видео для журнала.
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