Умер озвучивший «Винни-Пуха» актер

Умер озвучивший «Утиные истории» и «Винни-Пуха» актер

Ему было 83 года. Он умер из-за хронической сердечной недостаточности. О смерти объявил его агент Эдвард Лоцци.

Актер озвучил несколько шоу для детского телевидения. Его голосом говорили персонажи таких мультфильмов и видеоигр, как «Гарфилд шоу», «Новые приключения Винни-Пуха» и «Утиные истории».

Мак-Канн также снялся в сериалах «Маленький домик в прериях», «Бонанца» и «Коломбо».