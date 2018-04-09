Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле

Караченцов пожаловался на жизнь в Израиле

Сейчас артист проходит курс радиотерапии в клинике «Топ Ихилов» в Тель-Авиве, а живут супруги в апартаментах неподалеку от центра города. По словам Поргиной, ее мужу очень нравится и в Тель-Авиве, и в новой квартире, однако он жалуется, что вынужден проводить жизнь в «белых коридорах» больниц.

«Так что скоро приступим еще и к культурной программе», — рассказала она.

Вифлеем. Так, муж и жена намерены побывать в театрах и на выставках, а также съездить в Иерусалим

Кроме того, Поргина сообщила, что отправиться в тель-авивскую клинику семье посоветовал московский врач. В России Караченцов прошел курс из шести химиотерапий, который уменьшил его опухоль с 10 до трех сантиметров, но не избавил от нее полностью, в связи с чем медик и посоветовал продолжить лечение в Израиле.

Также Поргина отметила, что медицинские услуги в Израиле очень дороги, «около 50 тысяч долларов за курс», однако деньгами семье помогли «влиятельные знакомые». Актеру предстоит пройти курс радиотерапии из 30 процедур облучения.

В октябре 2017 года стало известно, что врачи обнаружили в легком Николая Караченцова злокачественное и «неоперабельное», по словам Поргиной, новообразование.