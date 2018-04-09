Ещё
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Караченцов пожаловался на жизнь в Израиле 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер Николай Караченцов жалуется на жизнь в Израиле, где лечится от рака легких. Об этом Starhit рассказала его жена Людмила Поргина.
Сейчас артист проходит курс радиотерапии в клинике «Топ Ихилов» в Тель-Авиве, а живут супруги в апартаментах неподалеку от центра города. По словам Поргиной, ее мужу очень нравится и в Тель-Авиве, и в новой квартире, однако он жалуется, что вынужден проводить жизнь в «белых коридорах» больниц.
«Так что скоро приступим еще и к культурной программе», — рассказала она.
Так, муж и жена намерены побывать в театрах и на выставках, а также съездить в Иерусалим и Вифлеем.
Кроме того, Поргина сообщила, что отправиться в тель-авивскую клинику семье посоветовал московский врач. В России Караченцов прошел курс из шести химиотерапий, который уменьшил его опухоль с 10 до трех сантиметров, но не избавил от нее полностью, в связи с чем медик и посоветовал продолжить лечение в Израиле.
Также Поргина отметила, что медицинские услуги в Израиле очень дороги, «около 50 тысяч долларов за курс», однако деньгами семье помогли «влиятельные знакомые». Актеру предстоит пройти курс радиотерапии из 30 процедур облучения.
В октябре 2017 года стало известно, что врачи обнаружили в легком Николая Караченцова злокачественное и «неоперабельное», по словам Поргиной, новообразование.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты966
Степаненко покидает Россию92
Степаненко покидает Россию36
Россия ответила на переезд Скрипалей в США212
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»55
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
02:18
Общительный краб полюбил видеокамеру
Общество Наука
03:19
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
00:43
Рыбку и Лесли заподозрили в производстве порно
Происшествия
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
04:11
Лондон заподозрили в удержании Скрипалей силой
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение