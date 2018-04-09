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Леонтьев обрушился на российскую медицину
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Леонтьев обрушился на российскую медицину 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Певец Валерий Леонтьев рассказал Starhit, почему предпочитает американских врачей российским.
По словам 69-летнего музыканта, посетив врача в России, на следующий день он может прочесть в желтой прессе «состав своей крови», тогда как в США он может этого не бояться.
Также Народный артист России рассказал изданию, что, возможно, обрел «энергетические сверхспособности», выпив в детстве оленьей крови. Как известно, певец родился в семье ветеринаров-оленеводов в селе Усть-Уса в республике Коми.
«Но я не хочу об этом размышлять, чтобы не выглядеть проповедником шаманских культов», — отметил он.
В феврале подписчики Instagram певца Филиппа Киркорова перепутали Валерия Леонтьева с женщиной. В пятницу Киркоров опубликовал фотографию из Майами, где отдыхал вместе со своими детьми, а Леонтьев владеет недвижимостью.
На снимке были запечатлены все четверо, Леонтьев — в зеленой шапке, темных очках и объемной футболке, скрывающей фигуру. В комментариях подписчики музыканта сообщили, что перепутали Леонтьева с «дамой», а некоторые — с певицей Лаймой Вайкуле.
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