Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России

Валерий Леонтьев в будущем году отметит 70-летие, а в этом у него тоже юбилей — 45 лет на сцене. Несмотря на столь зрелый возраст, артист продолжает быть зажигательным во время выступлений и всегда заряжает своей энергией поклонников. Однако он не скрывает, что уже чувствует усталость. Ему приходиться жить на две страны, так как его супруга Людмила Исакович живет в Майами, где у певца есть свой дом, а сам Леонтьев большую часть времени вынужден находиться в Москве или на гастролях.
В недавнем интервью певец рассказал, что его браку ничего не угрожает, хоть супруга и просит его покинуть сцену. В Америку он летает не только, чтобы провести время с женой, но и чтобы показаться врачам. В России он не лечиться, так как не хочет, чтобы информация о его здоровье попала в прессу. "Видимся мы регулярно: пару месяцев я провожу в Майами, чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови, а летом Люся приезжает в Россию", — пояснил Леонтьев.
Артист считает, что Людмиле Исакович совершенно нет смыла ездить вместе с ним в туры. Стоит отметить, что Валерий выглядит моложе своих лет, но из-за того, что он не раз прибегал к пластической хирургии, его иногда не узнают даже поклонники. Однако возможно Леонтьеву удается так хорошо выглядеть благодаря крови оленей, которую он пил в детстве. Как известно певец родился в селе Усть-Уса, в республике Коми, в семье ветеринаров-оленеводов. По его мнению, кровь оленей могла наделить его сверхсилой, об этом он рассказал изданию Woman's Day.