Тимати оконфузился от волнения

С российским рэпером и владельцем музыкального лейбла Black Star Inc. Тимати случился конфуз. Как пояснил сам Тимати, он так спешил на концерт Егора Крида, что порвал штаны. Исполнитель даже снял видео и выложил его в Инстаграм. В небольшом ролике Тимати рассказал о происшедшем и показал, где именно образовалась прореха. Помочь скрыть дыру ему помогла длинная майка. Егор Крид сотрудничает с лейблом Black Star Inc., поэтому Тимати также коснулся и темы концерта. Он отметил, что все билеты были раскуплены, поздравил Егора с этим достижением и пожелал покорения новых высот.