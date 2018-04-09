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Тимати оконфузился от волнения
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На рэпере порвались штаны от волнения 

Рамблер 1 час назад
С российским рэпером и владельцем музыкального лейбла Black Star Inc. Тимати случился конфуз. Как пояснил сам Тимати, он так спешил на концерт Егора Крида, что порвал штаны. Исполнитель даже снял видео и выложил его в Инстаграм. В небольшом ролике Тимати рассказал о происшедшем и показал, где именно образовалась прореха. Помочь скрыть дыру ему помогла длинная майка. Егор Крид сотрудничает с лейблом Black Star Inc., поэтому Тимати также коснулся и темы концерта. Он отметил, что все билеты были раскуплены, поздравил Егора с этим достижением и пожелал покорения новых высот.
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