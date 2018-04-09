Анжелика Волчкова до конца прятала свою семью

Смерть 47-летней актрисы Анжелики Волчковой стала настоящим ударом для многих ее друзей и коллег. Журналисты с ног сбились, чтобы узнать, почему артистка предпочитала не афишировать членов своей семьи, и вела крайне закрытый образ жизни.

Анжелика Волчкова была весьма популярной театральной актрисой. Она являлась ведущей артисткой московского театра "Школа современной пьесы". Многочисленные коллеги отзывались о ней с теплотой, по достоинству оценивая ее артистический талант и прочие умения. Для них смерть актрисы стала настоящим ударом.

Так, актер Владимир Качан на своей страничке в социальной сети Facebook написал:

"Она с невероятным мужеством боролась до конца. Я воспринимаю эту смерть как личную потерю…" Коллега Анжелики Кирилл Емельянов оказался куда разговорчивее. "С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком.. Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю! СПАСИБО! Соболезнования семье", — написал Емельянов.

Кстати, о семье. Анжелика Волчкова, несмотря на популярность, вела крайне закрытый образ жизни. Она не давала интервью, не посещала светских мероприятий, не показывала журналистам членов своей семьи. Репортеры с ног сбились, чтобы выяснить хотя бы их имена.

По некоторой информации, у Волчковой осталась 16-летняя дочь Анастасия и муж Сергей Кащеев. Работники СМИ сделали вывод, что именно он является супругом актрисы, поскольку одним из первых сообщил о смерти Анжелики. На своей страничке в Facebook в 00.30 он написал буквально через считанные минуты после ухода артистки: "В 00.05 ушла Анжелочка. Христос Воскресе!"

Подписчики (многие из них друзья) осыпали Сергея соболезнованиями. По их словам можно предположить о том, насколько близки были Анжелика и Сергей. "боже, Сереж, соболезную… нет слов.. (здесь и далее орфография авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Светлая память! Серёжа, держись! Соболезную!", "Ох, Сережка.. ", "В голове не укладывается… Анжела…как? Я просто в ступоре и шоке! Серёга держись… все слова тут не уместны! Но человек ушедший на Пасху прямой дорогой попадает в Рай! Это точно! Так что Анжелочка будет в порядке! Вечная ей память!", "Кешка, дорогой! Боже мой, наша маленькая Тютечка! Почему? Этого не может быть! Храни Бог ее душу!", "Сережечка, береги Настю. Ужасно это. Я как ты понимаешь, все знала. Но все равно верила. Потому что такое солнышко не могло уйти. Сколько слов поддержки за эти полтора года слышали мы… И сколько мы еще смеялись за эти годы… Всегда готова тебе помочь. В чем угодно", — написали ошеломленные друзья Сергею Кащееву.

Напомним, Анжелика Волчкова скончалась в ночь на 8 апреля. По сообщениям СМИ, причиной смерти стал рак желудка. Популярной актрисе было всего 47 лет.