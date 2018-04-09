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Пьеха оказалась в больнице без лекарств
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Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Лежащей в кардиологии певице некому принести лекарства. Родственники у нее очень занятые.
Эдита Пьеха угодила в больницу, и оказалось, что все очень серьезно. Ей даже пришлось отменить сразу два ближайших концерта: в Екатеринбурге, где она должна была выступить 7-го числа, и в Челябинске 9-го.
"Бронхит, просто достал. Бронхит очень сильный. И по ночам кашляю", — призналась артистка. Ей бы сейчас покой да забота нужны, но нет, увы, ни того, ни другого. "Журналисты без конца звонят — не умерла еще? Нет, не дождетесь", — осипшим голосом говорит певица.
При этом в больнице, куда увезли народную артистку, нет нужных лекарств. А привезти их некому — вся семья в отъезде. Для дочери и внуков работа, гастроли и поклонники важнее, видимо, здоровья 80-летней Эдиты Станиславовны. Внук Стас Пьеха на вопрос о состоянии здоровья бабушки просто отмахнулся:
"Это обычное ОРЗ, которое перешло в бронхит. Как у всех".
Поэтому журналисты программы "Ты не поверишь" на НТВ были вынуждены ехать к артистке с целым пакетом лекарств — другого варианта спасти артистку не было.
"Ингаляции, уколы делают, надеюсь, что поправлюсь, все хорошо", — пытается сохранять оптимизм артистка.
Интересно, что лежит она отделении кардиологии. По ее словам все дело в том, что в больнице просто нет отделения для больных хроническим бронхитом, поэтому туда ее и отправили
Как писали ранее Dni.Ru, в больнице Петербурга, куда была доставлена артистка, не нашлось VIP-палаты, поэтому она лежит вместе с обычными людьми.
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