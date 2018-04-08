Скончалась Лейла Абашидзе

Скончалась грузинская актриса Лейла Абашидзе

Выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси , сообщили журналистам в палате культуры Грузии

"Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице", — заявили в палате.

Известная актриса в 1951 году окончила актёрский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис-Париж и обратно".