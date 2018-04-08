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Самойлова представила песню для Евровидения
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Самойлова представила песню для Евровидения 

Рамблер 1 час назад
Российская певица Юлия Самойлова представила российским слушателям песню I Won't Break, что в переводе звучит "Я не сломаюсь". Артистка выступит с этой композицией на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне. Клип на песню появился в день рождения Самойловой. Ей исполнилось 29 лет. Конкурсную песню оценили пользователи Сети. На канале "Евровидения" в ютуб клип набрал уже больше полутора миллионов просмотров. По словам певицы, подготовка к конкурсу занимает все ее время. Репетиции идут ежедневно, и она уже с нетерпением ждет музыкальное состязания.
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