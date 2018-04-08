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Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
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Александру Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка 

Дни.ру 2 часа назад
Лолита Милявская вспомнила жуткий эпизод из 1990-х, когда Александру Цекало — ее тогдашнему мужу и партнеру по сцене — бандиты угрожали автоматом. Самое страшное, что все происходило на глазах у шестилетнего ребенка.
Кабаре-дуэт "Академия" объединил Лолита Милявскую и Александра Цекало и полюбился многим российским слушателям. Он просуществовал с 1985 по 2000 годы. Однако все могло закончиться раньше и намного трагичнее. Подробности жуткого эпизода из 1990-х годов вспомнила Лолита Милявская. По ее словам, в те годы бандиты могли "наезжать" на артистов, чтобы подзаработать.
"Был такой Вася-бандит во времена кабаре-дуэта "Академия". И Саша Цекало вынужден был поехать к нему на "стрелку". Меня дома оставил, я, конечно, очень переживала", — цитирует сайт "Комсомольская правда" Лолиту Милявскую. На разборки с певцом преступник взял своего шестилетнего сына. "Сашу держали под дулом автомата, а он показывал ребенку: "Смотри, вырастешь — тоже будешь кошмарить артистов", — рассказала Лолита.
Спасло дуэт то, что за них вступились другие бандиты. Они посчитали, что брать деньги с артистов, которые в поте лица трудятся на сцене, неправильно. "Никого уже нет в живых — ни тех, ни других. Тогда было время страшное. Мы только начинали, и с нас особо брать было нечего, а известных артистов в лифте взрывать пытались, всякое бывало", — вспомнила певица.
Теперь спокойной жизни Лолиты мешают не бандиты, а украинские власти. Певице запрещен въезд на Украину, где живет ее семья. "Я уже "отсидела" два года, а запрет у меня на три. Но меня все равно не пустят. Наоборот, все ужесточается, становится хуже и хуже", — уверена она.
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