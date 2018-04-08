Александру Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка

Лолита Милявская вспомнила жуткий эпизод из 1990-х, когда Александру Цекало — ее тогдашнему мужу и партнеру по сцене — бандиты угрожали автоматом. Самое страшное, что все происходило на глазах у шестилетнего ребенка.

Кабаре-дуэт «Академия» объединил Лолита Милявскую и Александра Цекало и полюбился многим российским слушателям. Он просуществовал с 1985 по 2000 годы. Однако все могло закончиться раньше и намного трагичнее. Подробности жуткого эпизода из 1990-х годов вспомнила Лолита Милявская. По ее словам, в те годы бандиты могли «наезжать» на артистов, чтобы подзаработать.

"Был такой Вася-бандит во времена кабаре-дуэта «Академия». И Саша Цекало вынужден был поехать к нему на «стрелку». Меня дома оставил, я, конечно, очень переживала", — цитирует сайт «Комсомольская правда» Лолиту Милявскую. На разборки с певцом преступник взял своего шестилетнего сына. «Сашу держали под дулом автомата, а он показывал ребенку: „Смотри, вырастешь — тоже будешь кошмарить артистов“, — рассказала Лолита.

Спасло дуэт то, что за них вступились другие бандиты. Они посчитали, что брать деньги с артистов, которые в поте лица трудятся на сцене, неправильно. „Никого уже нет в живых — ни тех, ни других. Тогда было время страшное. Мы только начинали, и с нас особо брать было нечего, а известных артистов в лифте взрывать пытались, всякое бывало“, — вспомнила певица.