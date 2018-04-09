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Западные СМИ уверены, что Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
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Западные СМИ уверены, что Джуд Лоу станет отцом в шестой раз 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
45-летний Джуд Лоу уже в ближайшем будущем станет отцом в шестой раз. Зарубежная пресса, ссылаясь на источник из окружения звездной пары, сообщила, что возлюбленная известного британского актера, Филиппа Коэн, ждет ребенка.
По слухам, малыш появится на свет в конце октября, а грядущим летом, в преддверии радостного события, Джуд Лоу и его избранница сыграют свадьбу.
Впрочем, издание Gossip Cop в свою очередь уверяет, что новость о беременности Филиппы Коэн — не более, чем утка. Согласно комментарию их источника, Джуд Лоу, возможно, в будущем действительно женится на своей возлюбленной и обзаведется малышом, однако в настоящий момент свадьба не запланирована, и избранница актера не беременна.
Отметим, если информация о беременности Филиппы Коэн все-таки подтвердится, актер станет отцом уже в шестой раз. С 1997 по 2003 годы он был женат на актрисе Сэйди Фрост, в этом браке родились трое детей: сыновья Рафферти (1996 года рождения) и Руди Индиан Отис (2002), а также дочь Айрис (2000). В 2009 году Джуд Лоу стал отцом в четвертый раз, после краткосрочных отношений с новозеландской моделью Самантой Берк родилась дочь София. В 2015 году родился пятый ребенок знаменитости — дочь Ада. Мама девочки — бывшая подруга актера, певица Кэтрин Хардинг.
Фото: Instagram
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