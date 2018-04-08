Ещё
У актера, сыгравшего доктора Ватсона, скоро родится шестой ребенок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У актера, сыгравшего доктора Ватсона, скоро родится шестой ребенок 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
По сообщениям зарубежных масс-медиа, Филиппа Коан, девушка Джуда Лоу, беременна. Несмотря на то, что Филиппа все еще чувствует себя плохо из-за типичного для начального периода беременности токсикоза, они с Лоу безмерно счастливы. Как стало известно репортеру журнала Life and Style, ребенок должен родиться в конце сентября. Отношения пары начались приблизительно три года назад. Впервые их отношения стали обсуждать в прессе еще весной 2015 года, когда удачливый папарацци сумел запечатлеть их на романтических каникулах во Франции. Следует отметить, что Джуд не стремился скрыть отношения от публики, наоборот, показывает всем как он гордится своей красивой и умной девушкой — доктором психологических наук. За три года отношений артист утвердился в своей уверенности, что именно Коан та самая женщина, с которой ему хотелось бы прожить всю оставшуюся жизнь. Возможно, особенное впечатление на него произвело то, с какой легкостью Филиппа общается с его детьми от предыдущих отношений.
Напомним, Джуд Лоу — отец целой «маленькой банды». Трое детей — Рафферти, Айрис и Руди — родились в браке с бывшей женой Сэйди Фрост, дочь Софья родилась в сожительстве с Самантой Берк, а младшую дочку Аду подарила артисту Кэтрин Хардинг. Причем, Джуд, как законопослушный гражданин своей страны, всегда исправно платит алименты и принимает активное участие в воспитании детей.
Teleprogramma.pro: последние новости
Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном Обиженная Рапунцель отказалась возвращаться в «Дом-2» Козловский опешил от злобы и хамства россиян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар145
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей758
Минобороны России выступило с заявлением436
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Сын Яковлевой попал в психушку178
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение