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Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
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Галкин ушел от ответа на неудобный вопрос 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Юморист Максим Галкин на одном из концертов шутил и рассказывал обо всем, кроме здоровья Аллы Пугачевой. Он отметил, что раньше артистам было легче: пародистов было мало, а кого пародировать — много.
«Одна надежда на Ольгу Бузову. Ей-богу: у нее и форма, и содержание. Винокур вряд ли ее уже изобразит по физиологическим параметрам, а я еще могу», — пошутил он, сообщает «Собеседник».
Он также сообщил о том, как ему однажды пригодился совет диктора Светланы Моргуновой, которая рекомендовала ему низко кланяться зрителю — едва ли не до пола. «Как-то я пародировал Кристину Орбакайте, когда она еще не была моей дочкой, — рассказал Галкин. — С песней „Май“, которая предполагает и танцевальные движения». На середине номера послышался треск: на артисте лопнули штаны. «Чтобы оценить масштаб бедствия, вспомнил уроки Моргуновой, что нужно низко кланяться. В конце номера так и сделал: это мне позволило рассмотреть, насколько все критично», — заметил он.
>>Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт
Но говорить о состоянии здоровья Пугачевой, которая уже две недели жалуется на самочувствие, Галкин отказался, заявив, что это касается только их семьи.
Ранее Кристина Орбакайте рассказала о том, что стройность ее матери не связана с операциями. Таким образом она прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачева прибегла к резекции желудка, чтобы не поправляться. Орбакайте заверила, что никакой операции ее мать не делала. Галкин предпочитает обходить эту тему молчанием.
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