Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос

Галкин ушел от ответа на неудобный вопрос

Юморист Максим Галкин на одном из концертов шутил и рассказывал обо всем, кроме здоровья Аллы Пугачевой. Он отметил, что раньше артистам было легче: пародистов было мало, а кого пародировать — много.

«Одна надежда на Ольгу Бузову. Ей-богу: у нее и форма, и содержание. Винокур вряд ли ее уже изобразит по физиологическим параметрам, а я еще могу», — пошутил он, сообщает «Собеседник».

Он также сообщил о том, как ему однажды пригодился совет диктора Светланы Моргуновой, которая рекомендовала ему низко кланяться зрителю — едва ли не до пола. «Как-то я пародировал Кристину Орбакайте, когда она еще не была моей дочкой, — рассказал Галкин. — С песней „Май“, которая предполагает и танцевальные движения». На середине номера послышался треск: на артисте лопнули штаны. «Чтобы оценить масштаб бедствия, вспомнил уроки Моргуновой, что нужно низко кланяться. В конце номера так и сделал: это мне позволило рассмотреть, насколько все критично», — заметил он.

Но говорить о состоянии здоровья Пугачевой, которая уже две недели жалуется на самочувствие, Галкин отказался, заявив, что это касается только их семьи.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 31 Дек 2017 в 1:48 PST

Ранее Кристина Орбакайте рассказала о том, что стройность ее матери не связана с операциями. Таким образом она прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачева прибегла к резекции желудка, чтобы не поправляться. Орбакайте заверила, что никакой операции ее мать не делала. Галкин предпочитает обходить эту тему молчанием.