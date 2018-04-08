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Шепелев прокомментировал скандал с Данко
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Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ведущий Дмитрий Шепелев объяснил слова певца Данко о том, что за участие в шоу "На самом деле" ему обещали собрать деньги для больной дочери, однако обманули. Ведущий рассказал, что тот сам поставил такие условия.
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По словам певца Данко, ему обещали. что за участие в первом выпуске шоу "На самом деле" ему пообещали начать сбор средств для страдающей ДЦП дочери Агаты, однако свое обещание авторы программы не выполнили. Дмитрий Шепелев объяснил, что все было сделано так, как просил сам певец.
"Всем известно, что у Данко — тяжелобольной ребенок, и речь шла о помощи его дочери. Мы спросили, как лучше помочь: организовать сбор средств или выплатить специальный гонорар. Он выбрал последнее, что и было сделано", — цитирует teleprogramma.pro ведущего.
О причинах, по которым певец мог отказаться от сбора средств в пользу дочери, выбрав единоразовую выплату себе лично, Дмитрий Шепелев умолчал. "Бывают разные случаи у людей", — ограничился он коротким комментарием. Однако у людей, читавших это интервью, могло сложиться впечатление, что либо певец Данко рвач, соблазнившийся легкими деньгами, либо ведущий "На самом деле" хочет выставить его в таком свете. Скорее всего, речь идет о банальном недопонимании.
Дмитрий Шепелев также рассказал об отношениях со своим сыном. "Я уже не один раз говорил, что не хочу растить гения. Мне не по душе истерика некоторых родителей, которые своих детишек и на карате, и на китайский язык, и на шахматы, и на плавание в перерывах между йогой и занятиями по актерскому мастерству. У ребенка должно быть детство: беззаботное, счастливое и беспечное", — уверен ведущий.
"Да, у Платона есть учитель английского, есть учитель музыки, он ходит и в детский сад, и в бассейн. Но при этом я слежу за тем, чтобы это доставляло ему удовольствие", — добавил он. Шепелев подчеркнул, что следит, чтобы все занятия доставляли его сыну удовольствие. "Я точно знаю, что сын заинтересовался хоккеем. Отлично, значит, поедем и он попробует. Силой туда я его не потащу", — привел пример он.
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