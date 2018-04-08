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У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
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У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак 

Дни.ру 56 минут назад
Актриса в ужасе от диагноза. Но опухоль в итоге оказалась доброкачественной.
Актриса Жанна Эппле состояла в официальном браке только один раз. С хореографом Большого театра Алексеем Бакаем она познакомилась еще будучи студенткой, когда ей было 19 лет. Балетный красавец был женат, но ради Жанны ушел и семьи.
Правда, родить от Алексея Жанна не смогла.
"Примерно на 6-7 месяце я потеряла ребенка, — призналась актриса. — У меня был страшный токсикоз, меня отвезли в больницу на сохранение. Это было в пятницу, врачей на месте не было, только медсестры. А на выходных у меня стали отходить воды. И в понедельник выяснилось, что ребенок внутри меня умер и даже начал разлагаться".
После этого внутрь Эппле залили горячую марганцовку для того, чтобы просто спасти ее.
"Сколько раз мне потом пробивали трубы, спасали от спаек", — рассказала актриса.
Свекровь тогда обвинила Жанну в потере ребенка и обидно бросила ей: "А ты, оказывается, пустоцвет!.. "
Хотя, возможно, дело не в ней, а в Алексее — его прежняя жена тоже потеряла ребенка. А вот Жанна все-таки смогла стать мамой — родила двух сыновей от гражданского мужа, кинооператора и предпринимателя Ильи Фрэза. С ним они прожили 18 лет.
Потеря ребенка обернулась для Жанны еще одним несчастьем.
"Это сегодня, чтобы молоко не пришло, делают один укол, а в ту пору тебя перетягивали и ты изнывал от боли, — вспоминала Жанна в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ. — И после этих манипуляций у меня обнаружили опухоль в груди. Если бы экспресс-анализ показал, что она доброкачественная, то пришлось бы удалять все, все лифоузлы. Но врач пожелал меня и не стал этого делать — просто разрезал и зашил. А через несколько дней пришли более точные анализы, и опухоль оказалась доброкачественной".
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