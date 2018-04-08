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Дочь Александра Реввы зажигательно станцевала под песню Филиппа Киркорова
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Дочь Александра Реввы зажигательно станцевала под песню Филиппа Киркорова 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Младшая дочь известного юмориста, певца, актера Александра Ревва — юная Амели — неожиданно для себя стала звездой Сети. Во время поездки в такси девочка начала зажигательно двигаться под новый хит Филиппа Киркорова — и это успела снять ее мама.
Видео с «выступлением» крохи появилось в личном Instagram девочки (который пока ведут родители) с подписью: «Ну что же ты с нами делаешь, дорогой Филипп Киркоров! У нас уже уши синие… А ей все мало! Водитель такси, сначала сопротивлялся, а потом не устоял и сам запел». Ролик собрал массу восторженных комментариев: «Артистка маленькая!», «Маленькая звездочка, но наверное будет звездой!», «Главное, посмотрела, что ее снимают, и продолжила», «В папу. Клевая!», «Какая милая, чудесный танец». Более того: не оставил его без внимания и сам Филипп Киркоров. В личном блоге артист разместил видео с малышкой, написав:
Да, САША, ОНА У ТЕБЯ ЗВЕЗДА! Хотя понятно, в кого.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 7 Апр 2018 в 7:12 PDT  Напомним, Александр Ревва и его жена Анжелика познакомились в 2004 году. В 2007 году на свет появилась их старшая дочь Алиса. В 2013 году родилась вторая дочь супругов — маленькая Амели.
К слову, недавно младшей дочери артиста исполнилось пять лет, в честь этого в его личном блоге появилось невероятно трогательное поздравление в адрес малышки.
Фото: Instagram
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