Дочь Александра Реввы зажигательно станцевала под песню Филиппа Киркорова

Младшая дочь известного юмориста, певца, актера Александра Ревва — юная Амели — неожиданно для себя стала звездой Сети. Во время поездки в такси девочка начала зажигательно двигаться под новый хит Филиппа Киркорова — и это успела снять ее мама.

Видео с «выступлением» крохи появилось в личном Instagram девочки (который пока ведут родители) с подписью: «Ну что же ты с нами делаешь, дорогой Филипп Киркоров! У нас уже уши синие… А ей все мало! Водитель такси, сначала сопротивлялся, а потом не устоял и сам запел». Ролик собрал массу восторженных комментариев: «Артистка маленькая!», «Маленькая звездочка, но наверное будет звездой!», «Главное, посмотрела, что ее снимают, и продолжила», «В папу. Клевая!», «Какая милая, чудесный танец». Более того: не оставил его без внимания и сам Филипп Киркоров. В личном блоге артист разместил видео с малышкой, написав:

Да, САША, ОНА У ТЕБЯ ЗВЕЗДА! Хотя понятно, в кого.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 7 Апр 2018 в 7:12 PDT Напомним, Александр Ревва и его жена Анжелика познакомились в 2004 году. В 2007 году на свет появилась их старшая дочь Алиса. В 2013 году родилась вторая дочь супругов — маленькая Амели.

К слову, недавно младшей дочери артиста исполнилось пять лет, в честь этого в его личном блоге появилось невероятно трогательное поздравление в адрес малышки.

Фото: Instagram

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