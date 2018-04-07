У Рапунцель из «Дома-2» диагностировали раздвоение личности

Физиогномист проанализировал черты лица Ольги Рапунцель и рассказал об особенностях ее характера. Специалист убежден, что девушка страдает из-за нестабильной психики.

"До ребенка у Ольги была завышен­ная самооценка. Настроение переменчивое, как погода: сейчас хочу, через пять секунд уже нет. По натуре она трусиха, видимо, в детстве ее слишком баловали. Теперь Рапунцель не может ни одно дело довести до конца, бросает все на полпути, поэтому ее при­ходится постоянно заинтересовывать", — заявил специалист, читающий по лицам.

Физиогномист убежден, что звезда «Дома-2» страдает серьезным психическим заболеванием. «Очевидно, что у девушки раздвоение личности. Меня пугает ее слабая психика, так как это прямая дорога к суици­дальным поступкам, хотя по боль­шей части Рапунцель все преувеличи­вает, склонна к обманам, в которые сама же искренне верит», — отметил он.

Специалист дал Рапунцель совет. «Ей не поме­шало бы почитать книжек и пере­стать эмитировать бурную деятель­ность. Ольге абсолютно без разницы, чем заниматься, расстановка при­оритетов сбита. Зато она умеет про­щать людям ошибки, однако из‑за этого сто раз наступает на одни и те же грабли», — цитирует физиогномиста журнал Dom2life.