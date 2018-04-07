Грымов заступился за Козловского

Режиссер Грымов объяснил критику Козловского в Сети завистью

Режиссер Юрий Грымов считает, что негативные высказывания в интернете о фильме Данилы Козловского "Тренер" связаны с элементарной завистью к актеру, комментарии уместны после того, как зритель увидит фильм.

Ранее в интервью порталу Sports.ru актер Данила Козловский, который выступил продюсером, режиссером и сценаристом фильма "Тренер", а также сыграл в нем главную роль, рассказал, что не ожидал такой негативной реакции россиян на трейлер его картины. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу. Режиссер отметил, что не будет "ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости", и подчеркнул, что снял кино для тех, кто "принимает фантазию, эмоции и готов увидеть историю".

"У нас люди небезразличны к успеху, а Козловский сегодня абсолютно успешный актер. Вспышки ненависти, мне кажется, связаны с элементарной завистью. Высказывать свое мнение имеет право любой зритель, пользователь сети, но после того, как увидит хоть что-то", — сказал Грымов РИА Новости.

По его мнению, негатив может быть связан еще и с тем, что "на страну обрушилось гигантское количество спортивных драм".

"Такое ощущение, что у нас нет больше тем: коньки, лыжи, футбол, хоккей. Это несколько странно, что тоже людей выводит на разговор", — добавил собеседник агентства.

Грымов отметил, что к негативным комментариям в сети нужно относиться спокойно.

"Это должно закалять, я слышал и читал много нелицеприятных слов в свой адрес, но я к этому отношусь спокойно, как к праву человека высказаться. Но это всего-навсего один человек или 100, а миллионам нравится. Жалко только, что у нас в новостях поднимается один негатив, а не восхищение. "Очень любим" в топах не появится, а негатив — сразу", — сказал Грымов.

По сюжету фильма "Тренер" персонаж Козловского после завершения карьеры профессионального футболиста национальной сборной работает тренером в провинциальной футбольной команде.

Картина выйдет в широкий прокат 19 апреля.