Голый Панин усомнился в уме россиян

Голый Панин усомнился в интеллектуальных способностях россиян

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 7 Апр 2018 в 1:01 PDT Актер Алексей Панин уверен, что половина жителей «нашей Раши» не поймут, о чем писал французский драматург Жан Жене в своей пьесе «Смертник».

Панин опубликовал на своей странице в Instagram обнаженное фото с подписью: «Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене „Смертник“. Жаль, что половина нашего общества даже не поймет, о чем написал гений мировой литературы. РОССИЯ… НАША РАША».

Накануне Панин заявил, что судебные приставы нарушили закон, конфисковав его автомобиль, он заявил о грубом и наглом обмане.