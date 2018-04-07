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Голый Панин усомнился в уме россиян
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Голый Панин усомнился в интеллектуальных способностях россиян 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Instagram
Актер Алексей Панин уверен, что половина жителей «нашей Раши» не поймут, о чем писал французский драматург Жан Жене в своей пьесе «Смертник».
Панин опубликовал на своей странице в Instagram обнаженное фото с подписью: «Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене „Смертник“. Жаль, что половина нашего общества даже не поймет, о чем написал гений мировой литературы. РОССИЯ… НАША РАША».
>> Панин устроил шоу в момент конфискации его автомобиля
Накануне Панин заявил, что судебные приставы нарушили закон, конфисковав его автомобиль, он заявил о грубом и наглом обмане.
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