Голый Панин усомнился в уме россиян

Актер Алексей Панин уверен, что половина жителей «нашей Раши» не поймут, о чем писал французский драматург Жан Жене в своей пьесе «Смертник».
Панин опубликовал на своей странице в Instagram обнаженное фото с подписью: «Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене „Смертник“. Жаль, что половина нашего общества даже не поймет, о чем написал гений мировой литературы. РОССИЯ… НАША РАША».
Накануне Панин заявил, что судебные приставы нарушили закон, конфисковав его автомобиль, он заявил о грубом и наглом обмане.