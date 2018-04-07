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Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
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Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Певица Лолита Милявская рассказала о презентации нового альбома на концерте, который состоится в субботу, и пообещала, что в отличие от Ирины Аллегровой споет не только новые песни.
Журналист «Комсомольской правды» поинтересовался у Милявской, не боится ли она наступить на те же грабли, что и Ирина Аллегрова, которая на концерте в Петербурге спела только новые песни, забыв про знаменитую «Шальную императрицу», что вызвало негодование поклонников.
«Я их (поклонников, — прим. ВЗГЛЯД) понимаю. Я всех понимаю. У меня будет «Шальная императрица» — в смысле «Титаник», «Пошлю его на…», опорные вещи. Но вообще очень скучно, если ты поешь одно и то же», — сказала Лолита в ответ.
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