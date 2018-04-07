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Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
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Высказывание Козловского о россиянах разделило страну 

Рамблер 49 минут назад
Высказывание актёра Данилы Козловского о «сплошной ненависти и хамстве» в России после негативной реакции соотечественников на трейлер к его фильму «Тренер» вызвало отклики со стороны других известных россиян.
Так, певец Юрий Лоза упрекнул Козловского в том, что он «болтает ерунду», сообщает ФАН.
«А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек? — недоумевает Лоза. — А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?».
Вступился за товарища по цеху актер Михаил Пореченков. Он решил пояснить, что имел в виду Козловский. По мнению Пореченкова, он высказался не в отношении России, а в «отношении интернета, этой мировой помойки».
«Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди», — заявил он, сообщает НСН.
Что же касается самой картины, то, считает Пореченков, судить о том, удалась она или нет, должны профессионалы.
>> Козловский пожаловался на злобных россиян
Похожее мнение высказал и режиссёр Алексей Учитель, у которого Козловский снимался в картине «Матильда».
«Я считаю, что он правильно отзывается. Потому что он говорил не о зрителях. Он говорит о тех, как я считаю, довольно беспочвенных заявлениях людей, непонимающих, что такое киноиндустрия. Мне кажется, что о России он не говорил ничего», — заметил Учитель.
Депутат Иван Сухарев заявил, что высказывание Козловского было эмоциональным ответом на оскорбления в Сети.
«Ну, если написали гадости ему. Он же не как Серебряков отреагировал, который снимается за наши деньги фактически, и поливает за наши же деньги нас грязью, и живёт за границей. Я не знаю ситуацию, какими словами его оскорбили, но он актёр эмоциональный. Но, во всяком случае, он живёт в России и на кого-то, может быть, обиделся», — заявил он, сообщает «Говорит Москва».
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