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Маликов вспомнил о своих грехах
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Дмитрий Маликов вспомнил о своих грехах 

Russianshowbiz.info 36 минут назад
Фото: Instagram
Популярный певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал фото с отдыха в Греции.
Певец, стоящий на фоне небольшой лодки и живописного пейзажа, признался, что сегодня — особенный день, когда ему захотелось в очередной раз вспомнить обо всех своих грехах, покаяться и простить всех недоброжелателей. Маликов подчеркнул, что каяться человек должен каждый день, но не всегда это получается сделать вовремя.
"Мира всем и благоденствия!" — пожелал артист своим поклонникам.
Фанаты в комментариях заметили, что Маликов — пример прекрасного артиста, который с годами не разочаровывает свою публику, остается таким же галантным и воспитанным, при этом не теряя чувства юмора.
"Вы мой кумир вот уже 30 лет. Как приятно сейчас осознавать, что тогда, в далеком 1987 году я не ошиблась в выборе кумира", — написала одна из поклонниц в Инстаграме.
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