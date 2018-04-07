Дмитрий Маликов вспомнил о своих грехах

Певец, стоящий на фоне небольшой лодки и живописного пейзажа, признался, что сегодня — особенный день, когда ему захотелось в очередной раз вспомнить обо всех своих грехах, покаяться и простить всех недоброжелателей. Маликов подчеркнул, что каяться человек должен каждый день, но не всегда это получается сделать вовремя.

"Мира всем и благоденствия!" — пожелал артист своим поклонникам.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 6 Апр 2018 в 12:56 PDT Фанаты в комментариях заметили, что Маликов — пример прекрасного артиста, который с годами не разочаровывает свою публику, остается таким же галантным и воспитанным, при этом не теряя чувства юмора.

"Вы мой кумир вот уже 30 лет. Как приятно сейчас осознавать, что тогда, в далеком 1987 году я не ошиблась в выборе кумира", — написала одна из поклонниц в Инстаграме.