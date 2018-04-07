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Пореченков заступился за Козловского в связи с критикой фильма «Тренер»
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Пореченков заступился за Козловского в связи с критикой фильма «Тренер» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Фото: Газета "Труд"
Российский актер Михаил Пореченков в эфире НСН поддержал коллегу Данилу Козловского. Последний в связи с критикой его фильма «Тренер» ранее заявил, что в России «сплошная ненависть и хамство».
Пореченков также отметил, что о качестве фильма должны судить люди, которые профессионально занимаются кино. Премьера фильма «Тренер» состоится 19 апреля. Он посвящен истории футболиста национальной сборной, который после неудачного пенальти завершил карьеру и уехал в провинцию.
— Он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки, — сказал Пореченков. — Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди.
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