Пореченков заступился за Козловского в связи с критикой фильма «Тренер»

Пореченков также отметил, что о качестве фильма должны судить люди, которые профессионально занимаются кино. Премьера фильма «Тренер» состоится 19 апреля. Он посвящен истории футболиста национальной сборной, который после неудачного пенальти завершил карьеру и уехал в провинцию.

— Он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки, — сказал Пореченков. — Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди.