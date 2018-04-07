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Депутат, предложивший не снимать Серебрякова, поддержал раскритиковавшего россиян Козловского
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Депутат, предложивший не снимать Серебрякова, поддержал раскритиковавшего россиян Козловского 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«Ну, если написали гадости ему. Он же не как Серебряков отреагировал, который снимается за наши деньги фактически, и поливает за наши же деньги нас грязью, и живёт за границей. Я не знаю ситуацию, каким словами его оскорбили, но он актёр — эмоциональный. Но, во всяком случае, он живёт в России и на кого-то может быть обиделся. А постоянно поливать грязью людей на территории другой страны, но получая деньги здесь — это совсем другая история, это подлость. А здесь, может быть, его действительно оскорбили, и вот на этих людей он обиделся. Мне нравится этот актёр. Собственно и Серебряков — нормальный актёр, но так нельзя».
Накануне Данила Козловский, выступивший продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер», пожаловался на злобных жителей РФ, которым не понравился трейлер картины. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: „Ну что у вас за жизнь-то такая…, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые“», — передаёт слова артиста портал Sports.ru.
Ранее в соцсетях и СМИ активно обсуждали другое негативное высказывание. Актёр Алексей Серебряков 20 февраля в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что национальная идея России заключается в хамстве, силе и наглости.
Позднее депутат Госдумы Иван Сухарев рассказал, что подготовил запрос главе Минкультуры Владимиру Мединскому, в котором рекомендовал режиссерам не снимать актеров, критикующих РФ.
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