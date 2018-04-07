Красавицы-дочки Глюк’oZы уже претендуют на мамин гардероб

Несмотря на свой звездный статус, Наталья Чистякова-Ионова много времени уделяет семье. Она не скрывает своей любви к мужу и дочкам. Певица периодически делится с поклонниками и с журналистами своими мыслями о том, какой должна быть идеальная семья. В недавнем своем посте Глюк’oZа написала: «Мои девочки… Как для них важно, чтобы я была рядом! Так не просто быть с ними каждую секунду. Но нет ничего дороже этих минут».

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Наталья ничего не жалеет для дочек, даже иногда устраивает им дни красоты, позволяя мерить свои вещи. «Гардероб летит просто в щепки, я все жду, когда старшая перерастет мой размер. Но я с радостью с ними всем делюсь, мне не жалко. Конечно, не разрешаю брать мои вещи без спроса, а так с удовольствием устраиваем с ними дни красоты, когда мы вместе собираемся на какие-то праздники. У нас уже образовался такой девичий клан. Старшая — она у меня больше „по рэпу“, у нее переходный возраст. Кстати, я себя в эти ее годы хорошо помню — я была пацанкой. Мне не хотелось надевать ни платья. ни юбки, я обожала джинсы, кроссовки, футболки… И обожала их чуть ли не до восемнадцати лет, пока не встретила своего будущего мужа, который меня попросил: „Ты хоть раз в жизни можешь платье надеть?“ — рассказала Глюк’oZa журналу „ОК!“

Наталья убеждена, что детей необходимо всегда и во всем поддерживать, чтобы и в зрелой жизни им было легко. „Детей надо хвалить, их надо подбадривать, им надо помогать. Особенно сейчас, в таком мире, где мало проявлений добра и сострадания. Жесткие детишки встречаются. Мне нравится, что у нас с дочками дружеские отношения, они обо всем мне могут рассказать, всеми проблемами поделиться“, — рассказала артистка.

Она также призналась, что если с чем-то в воспитании не может справиться, прибегает к помощи специальной литературы: „Не стесняюсь изучить какой-то вопрос, чтобы и ребенку подсказать, как себя лучше вести, и самой знать, что делать“. В отношениях с супругом Наталья старается меняться вместе с ним, чтобы быть на одной волне.