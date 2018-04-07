Волочковой чудом удалось избежать трагедии

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 6 Апр 2018 в 6:19 PDT

Когда Анастасия вернулась из Таиланда, водитель попросил у нее 31 тысячу рублей за ТО. "Когда я уволила Скиртача, обнаружила, что машина в аварийном состоянии, с пробитым диском. Я бы просто убилась, если бы не отдала ее в ремонт", — пожаловалась Волочкова.