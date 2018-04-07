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Волочковой чудом удалось избежать трагедии
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Я бы просто убилась: Волочковой чудом удалось избежать трагедии 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Анастасия Волочкова рассказала, как пострадала от своего же водителя. Мужчина крупно подставил балерину.
В прошлом году Волочковой пришлось уволить своего водителя Александра Скиртача. Выяснилось, что мужчина обманом украл у артистки миллионы. Сейчас в разгаре суд. Артистка пришла на очередное заседание и подробно рассказала о злодеяниях бывшего работника.
"В июле 2016 года один добрый человек подарил мне Maybach. А потом я узнала от своей дочери, что во время моего отсутствия (я была в Таиланде) Скиртач пользовался Maybach в личных целях. Машины не было в гараже пять дней. Скиртач объяснил, что машина на техобслуживании", — заявила балерина.
Когда Анастасия вернулась из Таиланда, водитель попросил у нее 31 тысячу рублей за ТО. "Когда я уволила Скиртача, обнаружила, что машина в аварийном состоянии, с пробитым диском. Я бы просто убилась, если бы не отдала ее в ремонт", — пожаловалась Волочкова.
Кроме того, оказалось, что автомобилем никто не занимался. "К своему удивлению, я узнала, что моя машина слетела с гарантии и ТО ни разу не проходила", — цитирует артистку сайт газеты "Комсомольская правда".
Напомним, Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего водителя Александра Скиртача в мошенничестве. Балерина заявила, что мужчина украл у нее миллионы.
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