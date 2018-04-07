Тяжелая ноша: откровенный купальник едва сдерживает пышную грудь Ольги Серябкиной

Ольга Серябкина знает, как заставить о себе говорить. Для этого солистке группы SEREBRO достаточно просто поделиться с фолловерами провокационными фото или же просто снимком в купальнике. Вот и на этот раз Серябкина опубликовала горячий кадр, на котором позирует в черном слитном купальнике. Но даже в этой «скромной» модели Ольга выставила напоказ свои достоинства третьего размера.

«У тебя самая красивая фигура в мире»; «Красивая. Классная. Сексуальная»; «Беспредельно сексуальна!»; «Ты великолепна», — оставляют подписчики комментарии под фото Ольги. К слову, такой раскрепощенной Серябкина была не всегда. В одном из интервью певица признавалась, что в 15 лет у нее были комплексы по поводу своего тела. А свою женственность и сексуальность она осознала гораздо позже.

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Фото:Instagram