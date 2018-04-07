Ещё
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова худруком «Табакерки» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон прокомментировал назначение Владимира Машкова художественным руководителем "Табакерки". Об этом сообщает НСН.
"Я замечательно отношусь к кандидатуре Володи, считаю, что это хорошее назначение, и если у него будут силы и здоровье, то он доведет дело своего учителя до победного конца", — заявил Табаков.
По его словам, Машков является талантливым актером и режиссером, и он надеется, что он станет хорошим руководителем.
Ранее Машков, назначенный новым художественным руководителем "Табакерки", рассказал, что считает свой новый пост огромной ответственностью.
Газета.Ru: последние новости
Лоза ответил Козловскому на слова о "злобе и хамстве" россиян Учитель заступился за Козловского после его слов о "злобе и хамстве" россиян Лоза: фантазии Макаревича не заслуживают комментариев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»342
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР93
«Малышева, наверное, сошла с ума»123
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд136
ЕС определился по «Северному потоку-2»232
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение