Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова

Сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон прокомментировал назначение Владимира Машкова художественным руководителем "Табакерки". Об этом сообщает НСН.
"Я замечательно отношусь к кандидатуре Володи, считаю, что это хорошее назначение, и если у него будут силы и здоровье, то он доведет дело своего учителя до победного конца", — заявил Табаков.
По его словам, Машков является талантливым актером и режиссером, и он надеется, что он станет хорошим руководителем.
Ранее Машков, назначенный новым художественным руководителем "Табакерки", рассказал, что считает свой новый пост огромной ответственностью.