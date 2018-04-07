Учитель отреагировал на слова Козловского

Учитель поддержал Козловского после слов о «злобе и хамстве» россиян

Режиссер отметил, что не Козловский , по его мнению, ничего не говорил о России , а обращался к анонимным комментаторам трейлера своего фильма.

Режиссер Алексей Учитель поддержал актера Данилу Козловского после того, как тот заявил о «хамстве и злобе россиян», посмотревших первый трейлер его фильма «Тренер». Об этом сообщает НСН.

Учитель отметил, что, по его мнению, Данила Козловский не имел целью оскорбить Россию, россиян и российского зрителя. Актер обращался конкретно к тем людям, которые подвергли фильм беспочвенной критике на основе одного трейлера.

«Я считаю, что он правильно отзывается. Потому что он говорил не о зрителях. Он говорит о тех, как я считаю, довольно беспочвенных заявлениях людей, непонимающих, что такое киноиндустрия. Мне кажется, что о России он не говорил ничего», — сказал режиссер.