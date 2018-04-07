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Пореченков вступился за обозвавшего россияин Козловского
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Пореченков поддержал Козловского, обвинившего россиян в «злобе и хамстве» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress
По словам Пореченкова, есть большое количество мусорных троллей, которые рассчитывают на реакцию, раздражая людей, потому что «сами они глубоко бездарные».
Известный российский артист Данила Козловский резко высказался по поводу комментариев пользователей Сети по поводу трейлера кинофильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера. Козловский отметил, что в комментариях к трейлеру пишут большое количество гадостей про российский футбол и про него лично.
Актер Михаил Пореченков в эфире НСН заявил, что Козловского поддерживает.
«Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении Интернета, этой мировой помойки», — заявил актер.
По словам Пореченкова, есть большое количество мусорных троллей, которые рассчитывают на реакцию, раздражая людей, потому что «сами они глубоко бездарные».
«Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты, кроме как писать гадости в Интернете, ничего другого и не могут», — добавил Пореченков.
Планируется, что премьера киноленты «Тренер» состоится 19 апреля. Фильм посвящен истории футболиста национальной сборной, который после завершает свою карьеру и уезжает в маленький городок.
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