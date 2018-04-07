Ещё
«На актрису похожа»: Шпица и Пореченков попали в забавную ситуацию в такси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«На актрису похожа»: Шпица и Пореченков попали в забавную ситуацию в такси 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная актриса Катерина Шпица решила рассказать свои поклонникам в Инстаграме о довольно забавной ситуации, в которую она попала вместе со своим коллегой Михаилом Пореченковым. Артистку просто не узнали в такси, что стало поводом для шутки со стороны мужчины.
Популярная актриса театра и кино несколько дней назад отправилась на Кольский полуостров, чтобы в компании своего не менее знаменитого коллеги покататься на горных лыжах. Фотоотчет из своего непродолжительного путешествия Катерина выложила в сеть, а под одной из публикаций решила рассказать о забавном случае в машине такси, произошедшем с артистами, слава которых, по всей видимости, еще не докатилась до тех мест. «Покатались. Едем в такси. Миша на переднем сиденье, я сзади. Водитель: „А девушка на актрису похожа“ Я: „Похожа“. Миша: „Я сопровождающий“ Водитель: „Ого. Я бы подумал, наоборот“
Рассказ о произошедшем с Катериной и Михаилом поднял настроение и поклонникам артистов. Они, конечно, прилично удивились, что их кумиров, довольно часто появляющихся на экранах телевизоров, не узнали в такси. Но при этом некоторые признались, что и сами с трудом узнали актеров даже на фото. „Девушка похожа, а мужчина — нет!“ „Водитель не уточнил, на какую актрису похожа?“ „Мужчина на актера похож!“ „Мишу не узнал?“ „Такая охрана надежна всегда!“ „Скворечники надо вешать, а не на лыжах кататься, весна уже…“ „А Михаила не узнал, получается?“ „Пореченкова, то есть Поддубного, вообще не узнала!“ Кстати, часть поклонников Катерины справедливо отметила, что если бы кто-то из них вот так просто встретил ее или Пореченкова на улице или в такси, то наверняка бы тоже решили, что это всего лишь похожий человек.
А недавно Шпица заинтриговала своих поклонников новым снимком. На опубликованной фотографии девушка позирует обнаженной. Однако внимание зрителей привлекло не отсутствие на актрисе одежды, а ее якобы беременный живот, который некоторые Интернет-пользователи разглядели на снимке.
Eva.ru: последние новости
«Весеннее обострение?»: Анастасия Волочкова порадовала шпагатами из Таиланда Дмитрий Борисов принес извинения за то, что в «Пусть говорят» перепутали снимки погибших Максим Галкин показал «танец победителя» в исполнении дочери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»68
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня95
Пореченков вступился за обозвавшего россиян Козловского25
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса405
«Русские идут»41
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение