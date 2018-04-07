«На актрису похожа»: Шпица и Пореченков попали в забавную ситуацию в такси

Известная актриса Катерина Шпица решила рассказать свои поклонникам в Инстаграме о довольно забавной ситуации, в которую она попала вместе со своим коллегой Михаилом Пореченковым. Артистку просто не узнали в такси, что стало поводом для шутки со стороны мужчины.

Популярная актриса театра и кино несколько дней назад отправилась на Кольский полуостров, чтобы в компании своего не менее знаменитого коллеги покататься на горных лыжах. Фотоотчет из своего непродолжительного путешествия Катерина выложила в сеть, а под одной из публикаций решила рассказать о забавном случае в машине такси, произошедшем с артистами, слава которых, по всей видимости, еще не докатилась до тех мест. «Покатались. Едем в такси. Миша на переднем сиденье, я сзади. Водитель: „А девушка на актрису похожа“ Я: „Похожа“. Миша: „Я сопровождающий“ Водитель: „Ого. Я бы подумал, наоборот“

Рассказ о произошедшем с Катериной и Михаилом поднял настроение и поклонникам артистов. Они, конечно, прилично удивились, что их кумиров, довольно часто появляющихся на экранах телевизоров, не узнали в такси. Но при этом некоторые признались, что и сами с трудом узнали актеров даже на фото. „Девушка похожа, а мужчина — нет!“ „Водитель не уточнил, на какую актрису похожа?“ „Мужчина на актера похож!“ „Мишу не узнал?“ „Такая охрана надежна всегда!“ „Скворечники надо вешать, а не на лыжах кататься, весна уже…“ „А Михаила не узнал, получается?“ „Пореченкова, то есть Поддубного, вообще не узнала!“ Кстати, часть поклонников Катерины справедливо отметила, что если бы кто-то из них вот так просто встретил ее или Пореченкова на улице или в такси, то наверняка бы тоже решили, что это всего лишь похожий человек.

А недавно Шпица заинтриговала своих поклонников новым снимком. На опубликованной фотографии девушка позирует обнаженной. Однако внимание зрителей привлекло не отсутствие на актрисе одежды, а ее якобы беременный живот, который некоторые Интернет-пользователи разглядели на снимке.