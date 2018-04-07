Шварцнеггер выписался из больницы

Американского актера Арнольда Шварцнеггера выписали из больницы в Лос‐Анджелесе после операции на сердце. Об этом сообщил его представитель Дэниел Кетчелл в своем Twitter.

Согласно сообщению, Шварцнеггер уже поехал домой.

Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7

— Daniel Ketchell (@ketch) 6 апреля 2018 г.

Ранее стало известно о том, что Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце. Первыми словами актера и политика при пробуждении от наркоза после операции стала фраза «I’m back».

70-летний

актер поступил в госпиталь

Cedars-Sinai

30 марта для замены клапана катетера. Но во время процедуры возникли сложности. В результате чего врачи приняли решение провести срочную операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов. К актеру в больницу приезжал его друг Сильвестер Сталлоне.