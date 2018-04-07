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Шварцнеггер выписался из больницы
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Шварцнеггер выписался из больницы 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Американского актера Арнольда Шварцнеггера выписали из больницы в Лос‐Анджелесе после операции на сердце. Об этом сообщил его представитель Дэниел Кетчелл в своем Twitter.
Согласно сообщению, Шварцнеггер уже поехал домой.
Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7
— Daniel Ketchell (@ketch) 6 апреля 2018 г.
Шварценеггер направился домой!
Дэниел Кетчелл.
Ранее стало известно о том, что Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце. Первыми словами актера и политика при пробуждении от наркоза после операции стала фраза «I’m back».
70-летний
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Cedars-Sinai
Лос-Анджелесе
30 марта для замены клапана катетера. Но во время процедуры возникли сложности. В результате чего врачи приняли решение провести срочную операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов. К актеру в больницу приезжал его друг Сильвестер Сталлоне.
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