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Шварценеггер вышел из больницы
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Шварценеггер выписался из больницы 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Американский актер Арнольд Шварценеггер выписался из больницы Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце и поехал домой, заявил представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter.
Как ранее сообщалось, 70-летний Шварценеггер в конце марта поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция являлась "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения, однако актер очнулся после операции в хорошем настроении и произнес слова: "I'm back" ("Я вернулся"), очевидно отсылая к культовой фразе своего персонажа Терминатора.
"Шварценеггер направился домой!" — написал Кетчелл.
По данным издания TMZ, это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году ему проводили операцию по замене аортального клапана.
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