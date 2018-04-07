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Анна Винтур может покинуть пост главного редактора Vogue
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Анна Винтур может покинуть пост главного редактора Vogue 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Бессменный главный редактор культового американского глянцевого журнала Vogue Анна Винтур может в скором времени покинуть свой пост. Слухи появились после известий о скорой свадьбе ее дочери.
Дочь Анны Би Шаффер в июле этого года должна выйти замуж. После новостей об этом радостном для семьи событии поползли слухи, что это может заставить Винтур покинуть свой пост. Издательство, в котором работает женщина уже на протяжении 30 лет, отрицает данную информацию, но в сети уверены, что это могут делать для того, чтобы не привлекать внимание к открывшейся вакансии, ведь обычно на такие посты назначают по-тихому кого-то своего.
Есть также мнение, что место главного редактора Vogue вместо Винтур заслуживает Эдвард Эннинфул, который в данный момент является главным редактором британского Vogue. Сама Анна также англичанка, которая однажды сумела покорить американский журнал, поэтому замену ей, уверены интернет-пользователи, искать будут именно в Британии. В сети не верят в слухи, хоть и надеются, что это все же правда. «Мне кажется, она сама пустила слух, чтобы проверить позиции» «Не представляю журнал без нее, а потому будет даже интересно, если она уйдет» «Столько лет возглавлять журнал это даже странно. Это место стало скучным, один междусобойчик. Пора добавить новую кровь» «Ее давно бы заменили, если было бы на кого»
Так как в то, что карьеристка Винтур может покинуть любимую работу из-за свадьбы дочери, поклонники слабо верят, то есть версия, что ей сделали предложение, от которого трудно отказаться. Например, стать главой Британского совета моды.
Версия про Британский совет скорее всего появилась из-за того, что когда королева Великобритании Елизавета II впервые в жизни посетила модное шоу в рамках Лондонской недели моды, сидела рядом с ней именно Винтур.
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