Самойлова представила песню для «Евровидения»

Самойлова представила песню, с которой выступит на «Евровидении»

В субботу на сцене Vegas Кунцево проходит официальная вечеринка "Евровидения", в рамках которой Самойлова представила композицию I Won't Break. На вечернем концерте собралось не менее тысячи слушателей. Они приветствовали выступление артистки продолжительными аплодисментами и хором подпевали главные строчки песни.

После триумфального выступления ведущие вечера поздравили Самойлову с днем рождения, попросив присутствующих их поддержать. Толпа оглушительно проскандировала фразу "С днем рождения" на русском и английском языках.