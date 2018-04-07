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Самойлова представила песню для «Евровидения»
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Самойлова представила песню, с которой выступит на «Евровидении» 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Гости pre-party "Евровидения 2018" встретили песню I Won't Break Юлии Самойловой, которая в субботу отмечает 29-й день рождения, продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на сцене Vegas Кунцево проходит официальная вечеринка "Евровидения", в рамках которой Самойлова представила композицию I Won't Break. На вечернем концерте собралось не менее тысячи слушателей. Они приветствовали выступление артистки продолжительными аплодисментами и хором подпевали главные строчки песни.
После триумфального выступления ведущие вечера поздравили Самойлову с днем рождения, попросив присутствующих их поддержать. Толпа оглушительно проскандировала фразу "С днем рождения" на русском и английском языках.
В этом году Самойлова представит Россию на "Евровидении" в Лиссабоне. Она выступит во втором полуфинале под шестым номером. Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в 2017 году.
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