«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову

Пародия «Много пуповин» на клип Бузовой от студентов-гинекологов взорвала сеть

Пародия на клип Ольги Бузовой «Мало половин», снятая студентами Красноярского государственного медицинского университета, набрала вирусную популярность в интернете. Будущие акушеры-гинекологи назвали ролик «Много пуповин» и опубликовали на YouTube.

Учащиеся высмеяли тонкости профессии и «методы родовозбуждения» (к примеру, «дай окситоцин!»). В видео несколько девушек и молодой человек танцуют в медицинской форме в учебных кабинетах.

«Это не пропаганда стимуляции родовой деятельности окситоцином и амниотомии. Как будущие специалисты, не собираемся их применять рутинно и уж тем более безосновательно. Наша работа основывается на клинических рекомендациях министерства здравоохранения. А все подобные процедуры проводятся строго по показаниям!» — пояснили студенты под роликом.

Видео было опубликовано 27 марта. К пятнице, 6 апреля, его просмотрели более 45 тысяч раз.