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Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского
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Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Певец Юрий Лоза прокомментировал слова Данилы Козловского о «ненависти и хамстве» россиян, которые раскритиковали трейлер к его фильму «Тренер».
Козловский заявил, что ему «пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь:
"Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые"».
Юрий Лоза в беседе с «Федеральным агентством новостей» заявил, что Козловский «болтает ерунду».
>> Данила Козловский пожаловался на злобных россиян
«А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек? А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?», — поинтересовался Лоза.
По мнению певца, Козловский должен быть готов к тому, что не все, что он делает, будет одобрять публика, тем более что «он вторгся в такую сферу как футбол».
Лоза вспомнил известных деятелей искусства, подвергавшихся критике: Бориса Пастернака, Даниила Хармса, Михаила Булгакова.
«И что он тут начинает на россиян? Во всех нациях одинаковое количество злобных и добрых, подонков и гениев. Просто так случилось, что он попал под раздачу к определенным людям. Получил, пожми плечами и пойди дальше. И не делай глупых выводов. Нет наций очень добрых и очень злых», — заключил певец.
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