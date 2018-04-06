Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского

Певец Юрий Лоза прокомментировал слова Данилы Козловского о «ненависти и хамстве» россиян, которые раскритиковали трейлер к его фильму «Тренер».

Козловский заявил, что ему «пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь:

"Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые"».

«А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек? А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?», — поинтересовался Лоза.

По мнению певца, Козловский должен быть готов к тому, что не все, что он делает, будет одобрять публика, тем более что «он вторгся в такую сферу как футбол».