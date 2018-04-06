Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра

Названа причина инцидента с Нетребко и лондонским театром

Лондонский театр «Принц Эдвард» объяснил инцидент с Анной Нетребко сбоем в системе бронирования билетов. Об этом сообщает РБК.

Напомним, оперную певицу Анну Нетребко и ее семью не пустили на спектакль «Алладин».

«Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер за €600, оказались недействительными», — написала певица в Instagram.