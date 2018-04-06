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Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра
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Названа причина инцидента с Нетребко и лондонским театром 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Лондонский театр «Принц Эдвард» объяснил инцидент с Анной Нетребко сбоем в системе бронирования билетов. Об этом сообщает РБК.
Напомним, оперную певицу Анну Нетребко и ее семью не пустили на спектакль «Алладин».
«Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер за €600, оказались недействительными», — написала певица в Instagram.
>> Семью Анны Нетребко выгнали из театра
«К сожалению, с 31 марта по 2 апреля произошло двойное бронирование [на одни и те же места]. Техническая ошибка в системе бронирования, которая теперь полностью разрешена, коснулась некоторых билетов, заказанных через контрагента», — объяснили в театре и отметили, что все зрители, не сумевшие попасть на спектакль, могут вернуть деньги за билеты или прийти на представление в другой день.
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