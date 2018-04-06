Пока ты спал: топ новостей за неделю 30 марта — 5 апреля одной строкой

На этой неделе произошло много событий. А если ты вдруг все пропустил, то вот главные новости за прошедшие дни.

Развод Дженны Деван и Ченнинга Татума

Дженна Деван (37) и Ченнинг Татум (37) оставили грустное послание фанатам в соцсетях.

Ольга Бузова выпустила криптовалюту и объявила что станет героиней шоу «Холостяк»

Ольга Бузова (32) шокировала сразу двумя новостями.

Анна Хилькевич (31) подтвердила свое положение в Instagram.

Новый худрук «Табакерки»

Ханна беременна

Певица Ханна (28) официально подтвердила, что ждет первенца.

Актеры Милош Бикович (30) и Аглая Тарасова (23) больше не вместе.

Анна Винтур (68) оставит свой пост после 30 лет работы.

Семейный портрет Кардашьян

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