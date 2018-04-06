На этой неделе произошло много событий. А если ты вдруг все пропустил, то вот главные новости за прошедшие дни.
Развод Дженны Деван и Ченнинга Татума
Дженна Деван (37) и Ченнинг Татум (37) оставили грустное послание фанатам в соцсетях.
Ольга Бузова выпустила криптовалюту и объявила что станет героиней шоу «Холостяк»
Ольга Бузова (32) шокировала сразу двумя новостями.
Анна Хилькевич беременна
Анна Хилькевич (31) подтвердила свое положение в Instagram.
Новый худрук «Табакерки»
Владимир Машков (54) назначен новым художественным руководителем «Табакерки».
Ханна беременна
Певица Ханна (28) официально подтвердила, что ждет первенца.
Милош Бикович и Аглая Тарасова расстались
Актеры Милош Бикович (30) и Аглая Тарасова (23) больше не вместе.
Анна Винтур покидает Vogue
Анна Винтур (68) оставит свой пост после 30 лет работы.
Семейный портрет Кардашьян
Первое фото Ким Кардашьян (37) со всеми детьми.
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