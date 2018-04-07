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Лоза: фантазии Макаревича не заслуживают комментариев
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Лоза: фантазии Макаревича не заслуживают комментариев 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА «Новости»/ТАСС
Певец Юрий Лоза прокомментировал пост музыканта Андрея Макаревича в фейсбуке, в котором он порассуждал о том, что было бы, если бы Сталин и Гитлер создали коалицию и "раздолбали Великобританию". Об этом сообщает ФАН.
"Понимаете, в чем дело, пост на его личной странице, он там фантазирует на разные темы, что было бы, да кабы. Это все одна сплошная фантазия, которая не стоит даже комментариев. Это относится к определенному литературному жанру. Есть всякие антиутопии, есть фантастические произведения. Их обычно не обсуждают на полном серьезе", — заявил Лоза.
Ранее широкий общественный резонанс вызвало высказывание Макаревича, в котором он якобы назвал россиян злобными дебилами. Впоследствии музыкант объяснил, что его слова исказили.
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