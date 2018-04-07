Лоза: фантазии Макаревича не заслуживают комментариев

Певец Юрий Лоза прокомментировал пост музыканта Андрея Макаревича в фейсбуке, в котором он порассуждал о том, что было бы, если бы Сталин и Гитлер создали коалицию и "раздолбали Великобританию ". Об этом сообщает ФАН.

"Понимаете, в чем дело, пост на его личной странице, он там фантазирует на разные темы, что было бы, да кабы. Это все одна сплошная фантазия, которая не стоит даже комментариев. Это относится к определенному литературному жанру. Есть всякие антиутопии, есть фантастические произведения. Их обычно не обсуждают на полном серьезе", — заявил Лоза.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало высказывание Макаревича, в котором он якобы назвал россиян злобными дебилами. Впоследствии музыкант объяснил, что его слова исказили.