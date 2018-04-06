Брэдли Купер устроил семейный ужин c Ириной Шейк и ее родственниками в Лос-Анджелесе

Недавно дочери Ирине Шейк Лее исполнился один годик. Последние несколько месяцев модель находится в Лос-Анджелесе , где ее иногда видят на улице с девочкой, которую она предпочитает носить на руках. Поклонники предполагают, что с помощью таки силовых нагрузок русская красавица приводит свое тело в форму, хотя она уже не раз показывала, что ее фигура стала только лучше после родов. Также недавно модель снялась для немецкой версии журнала Vogue без макияжа и укладки. Естественная красота Ирины поразила ее поклонников.

В прошлом году она прилетала в Москву , а также навещала своих родных. Вскоре после появления ребенка к ней в Лос-Анджелес переехала мама, которая помогает присматривать за малышкой. На днях избранник модели Брэдли Купер организовал семейный ужин. Папарацци удалось заснять Шейк с возлюбленным у выхода из модного ресторана. Звезд сопровождала мама супермодели и еще несколько ее родственников. Лею родители предпочли не брать с собой. Вероятно за ней приглядывала няня.

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Купер не стал наряжаться для ужина. Он был одет в джинсы, куртку и красную бейсболку. Ирина выглядела очень элегантно в длинном бежевом плаще и цветном платье. Родительница модели предпочла облачиться в черное платье с накидкой. Свой образ она разбавила ярким шелковым платком, который повязала на шею. Шейк с самого начала романа с актером предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому ее редко можно увидеть с ним вместе. Семейные ужины и вовсе редкое событие для звездной пары.

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