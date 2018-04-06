Победитель «Евровидения-2015» готовится впервые стать отцом 

Шведский поп-певец занял первое место на 60-м конкурсе «Евровидение», прошедшем в Австрии в 2015-м году. Монс с необычным номером на песню «Герои» обошел представительницу от России — Полина Гагарина с «Миллионом голосов» оказалась на втором месте. После триумфа Зельмерлев не сразу расстался с песенным конкурсом: в 2016-м году мужчина выступил в качестве ведущего «Евровидения» и позволил себе смелую выходку — появился на сцене обнаженным, пародируя номер белорусского артиста Ivan'а. Год спустя Монс комментировал смотр на одном из шведских телеканалов.
Зельмерлев редко становится героем новостей в Рунете — творчеством и личной жизнью артиста больше интересуются на родине, в Швеции. Хотя не так давно певец выступил в компании звезд нашего шоу-бизнеса, став гостем фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале вместе с Эмином Агаларовым, Григорием Лепсом, Валерием Меладзе, Александром Панайотовым и другими артистами. Наметились важные перемены и в личной жизни певца — через полтора месяца Монс станет отцом. Возлюбленная певца, актриса мыльных опер Сиара Янсон, находится на 31-й неделе беременности. В ожидании пополнения супруги публикуют нежные снимки, не скрывая положения женщины, а также занимаются воспитанием Арчи, сына актрисы от прошлых отношений.
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Кстати, не так давно изменилось семейное положение еще одного триумфатора «Евровидения». Джамала, победительница конкурса в позапрошлом году, впервые стала мамой в марте 2018 года. В семье певицы и ее супруга родился сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. Задерживаться в декрете женщина не планирует и надеется осенью порадовать поклонников своего творчества новым альбомом.