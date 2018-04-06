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Черная монобровь прославила натуральную блондинку
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Черная монобровь прославила натуральную блондинку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @sophiahadjipanteli
Густая черная монобровь принесла известность студентке с острова Кипр. Об этом сообщает Daily Mail.
Когда фотографии со срастающимися бровями 21-летней модели Софии Хаджипантели разошлись по сети, девушка столкнулась с волной негатива. По словам студентки, ее обзывали в соцсетях, а некоторые даже угрожали ей смертью.
«Люди говорят, что это отвратительно. А я думаю, что такого отвратительного в растительности на лице или где-то еще?» — поделилась Хаджипантели.
Софии Хаджипантели — натуральная блондинка — однажды попыталась затонировать брови и случайно покрасила их в черный цвет. Тогда вместо того, чтобы перекрасить или выщипать их, модель решила оставить себе необычную внешность, которая придает ей сходство с художницей Фридой Кало.
На сегодняшний день у Хаджипантели 165 тысяч подписчиков в Instagram. Для того, чтобы привлечь еще больше внимания к моноброви и вдохновить других не стесняться своей внешности, студентка использует хештег #UnibrowMovement для публикаций.
В марте на выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне представили карандаш, которым Фрида Кало выделяла свою знаменитую монобровь. Посетителям продемонстрировали коллекцию из 200 личных вещей художницы, включая украшения, одежду, протез ноги и косметику. Выяснилось, что Кало предпочитала продукцию американского производителя косметических средств Revlon.
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