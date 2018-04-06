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Капитан «Динамо» Шунин сделал предложение модели Victoria’s Secret
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Капитан «Динамо» Шунин сделал предложение модели Victoria’s Secret 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
О радостном событии в своей жизни девушка объявила на своей странице в Instagram. В микроблоге она опубликовала фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. «Да», — коротко подписала Екатерина кадр, а в комментариях к публикации получила множество поздравлений от друзей, коллег и подписчиков.
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Напомним, что роман Шунина и Григорьевой завязался в 2016 году. После того, как об отношениях пары стало известно, девушка часто публикует на странице в соцсетях совместные фото с избранником. Для победительницы шоу «Топ-модель по-русски», как и для футболиста, этот брак станет вторым. Ранее Шунин встречался с моделью Аленой Шишковой, у спортсмена также подрастает сын от первого союза.
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