Капитан «Динамо» Шунин сделал предложение модели Victoria’s Secret

О радостном событии в своей жизни девушка объявила на своей странице в Instagram. В микроблоге она опубликовала фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. «Да», — коротко подписала Екатерина кадр, а в комментариях к публикации получила множество поздравлений от друзей, коллег и подписчиков.

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Напомним, что роман Шунина и Григорьевой завязался в 2016 году. После того, как об отношениях пары стало известно, девушка часто публикует на странице в соцсетях совместные фото с избранником. Для победительницы шоу «Топ-модель по-русски», как и для футболиста, этот брак станет вторым. Ранее Шунин встречался с моделью Аленой Шишковой, у спортсмена также подрастает сын от первого союза.

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