Ещё
Малышева прокомментировала петицию против себя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Елена Малышева ответила на критику по поводу ее заявлений о бродячих собаках 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Елена Малышева прокомментировала свое высказывание о необходимости отстрела бродячих собак. Свою позицию она объяснила ТАСС в пятницу.
Высказывание прозвучало в эфире программы "Жить здорово!" от 29 марта. Темой эфира стала проблема агрессивного поведения бездомных животных. Гостем передачи был композитор Юрий Лоза, семья которого пострадала от агрессии бродячих собак — погиб жених племянницы артиста. В процессе обсуждения Малышева предложила радикальное решение проблемы, по ее словам, "недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам, это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать".
"В сюжете нашей программы мы говорили о 19-летнем парне, которого загрызли бродячие собаки. И показывали, как защищаться, если жертвой нападения стали вы. У парня осталась беременная жена. Таких случаев в России сотни и еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо", — сказала ТАСС Малышева.
"И если представить себе, что это, не дай Бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе", — отметила телеведущая.
Заявление Малышевой в эфире вызвало резкую критику в социальных сетях. Более 21 тысячи человек подписали петицию в интернете с инициативой призвать ее к уголовной ответственности за призывы к жестокому обращению с животными.
Телеведущая прокомментировала новые слухи, которые появились вокруг высказывания.
"А людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего. Как нечего сказать и тем журналистам, которые сознательно или в силу того, что не интересуются достоверностью информации, заявляют, что я, оказывается, потребовала отстреливать собак к Чемпионату мира по футболу, и, наверное, придумают что-то еще", — добавила она.
ТАСС: последние новости
Машков не исключил, что будет ставить в "Табакерке" собственные спектакли Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тыс. рублей за езду без водительских прав Машков, Ходченкова и Петров сыграют спецагентов в фильме "Герой"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам93
Путин уволил одиннадцать генералов269
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян193
У Дурова нашли британское гражданство40
Украину «завалило» фальсификатом из Европы94
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение