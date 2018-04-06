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«Не ищите нас»: Елена Летучая отправилась в первое за долгое время путешествие с мужем
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«Не ищите нас»: Елена Летучая отправилась в первое за долгое время путешествие с мужем 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году Елена Летучая неожиданно прекратила сотрудничество с телеканалом «Пятница». Она стала ведущей нового проекта на Первом канале, но вскоре была вынуждена покинуть передачу «Летучий отряд» из-за проблем со здоровьем. Однако телеведущая пообещала, что со временем зрители ее снова увидят на телеэкранах. Она не так давно побывала в Испании, где пребывала в специальной клинике. 39-летняя журналистка релаксировала и делала омолаживающие процедуры.
Сегодня Елена поделилась с поклонниками радостной новостью. Она отправилась в первое за долгое время путешествие вместе с мужем Юрием Анашенковым. Напомним, что они объявили о помолвке в День всех в любленных в 2016 году, а через пол года сыграли свадьбу. Телеведущая поделилась кадром, который был сделан в столичном аэропорту перед вылетом. На фото она нежно целует супруга в щеку. «Не ищите нас, мы летим в страну цветущей сакуры», — написала Летучая.
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Поклонники сразу догадались, что влюбленные улетели в Японию. Многие пожелали паре хорошего отдыха. «Хорошо вам отдохнуть, красавчики наши!», «Откормили мужа. Лена! Такой хорошенький», «Красивые», — прокомментировали фото подписчики. Отметим, что у Юрия есть двое детей от предыдущих отношений. Поклонники ждут, когда телеведущая и ее избранник обзаведутся общими детьми. В недавнем интервью Teleprogramma.pro Елена призналась, что уже готова стать мамой.
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