«Не ищите нас»: Елена Летучая отправилась в первое за долгое время путешествие с мужем

В прошлом году Елена Летучая неожиданно прекратила сотрудничество с телеканалом «Пятница». Она стала ведущей нового проекта на Первом канале, но вскоре была вынуждена покинуть передачу «Летучий отряд» из-за проблем со здоровьем. Однако телеведущая пообещала, что со временем зрители ее снова увидят на телеэкранах. Она не так давно побывала в Испании , где пребывала в специальной клинике. 39-летняя журналистка релаксировала и делала омолаживающие процедуры.

Сегодня Елена поделилась с поклонниками радостной новостью. Она отправилась в первое за долгое время путешествие вместе с мужем Юрием Анашенковым. Напомним, что они объявили о помолвке в День всех в любленных в 2016 году, а через пол года сыграли свадьбу. Телеведущая поделилась кадром, который был сделан в столичном аэропорту перед вылетом. На фото она нежно целует супруга в щеку. «Не ищите нас, мы летим в страну цветущей сакуры», — написала Летучая.

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