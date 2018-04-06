Багдасарян снова оштрафовали

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян оштрафована на 15 тысяч рублей за езду на автомобиле без водительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта на Ленинградском шоссе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей", — отметил собеседник агентства.
В марте в Москве на Ленинградском проспекте сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управляла гражданка без водительских прав. При проверке документов 24-летняя женщина-водитель Mercedes не показала инспекторам свое водительское удостоверение. Сотрудники ГИБДД проверили ее по базам данных и установили, что девушка не имеет права управления транспортными средствами.
Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления. Нарушительницей оказалась Мара Багдасарян.
21 марта прошлого года Савеловский суд Москвы пожизненно лишил ее водительских прав. До этого ей был поставлен диагноз — эпилепсия. За руль с ним садиться нельзя, так как приступ может произойти в любую минуту. Тем не менее, адвокат девушки заявил, что у нее нет эпилепсии. После этого гонщицу несколько раз задерживали за вождение без прав.