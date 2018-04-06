Багдасарян снова оштрафовали

Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян оштрафована на 15 тысяч рублей за езду на автомобиле без водительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта на Ленинградском шоссе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей", — отметил собеседник агентства.

В марте в Москве на Ленинградском проспекте сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управляла гражданка без водительских прав. При проверке документов 24-летняя женщина-водитель Mercedes не показала инспекторам свое водительское удостоверение. Сотрудники ГИБДД проверили ее по базам данных и установили, что девушка не имеет права управления транспортными средствами.

Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления. Нарушительницей оказалась Мара Багдасарян.

21 марта прошлого года Савеловский суд Москвы пожизненно лишил ее водительских прав. До этого ей был поставлен диагноз — эпилепсия. За руль с ним садиться нельзя, так как приступ может произойти в любую минуту. Тем не менее, адвокат девушки заявил, что у нее нет эпилепсии. После этого гонщицу несколько раз задерживали за вождение без прав.