Ещё
Багдасарян снова оштрафовали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян оштрафована на 15 тысяч рублей за езду на автомобиле без водительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта на Ленинградском шоссе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей", — отметил собеседник агентства.
В марте в Москве на Ленинградском проспекте сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управляла гражданка без водительских прав. При проверке документов 24-летняя женщина-водитель Mercedes не показала инспекторам свое водительское удостоверение. Сотрудники ГИБДД проверили ее по базам данных и установили, что девушка не имеет права управления транспортными средствами.
Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления. Нарушительницей оказалась Мара Багдасарян.
21 марта прошлого года Савеловский суд Москвы пожизненно лишил ее водительских прав. До этого ей был поставлен диагноз — эпилепсия. За руль с ним садиться нельзя, так как приступ может произойти в любую минуту. Тем не менее, адвокат девушки заявил, что у нее нет эпилепсии. После этого гонщицу несколько раз задерживали за вождение без прав.
ТВ Центр: последние новости
Владимир Машков возглавил "Табакерку" Неизвестный выстрелил в полицейского в центре Москвы Мединский назначил нового худрука МХТ имени Чехова
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам74
Путин уволил одиннадцать генералов262
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян142
У Дурова нашли британское гражданство36
США ввели санкции против российских бизнесменов333
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение