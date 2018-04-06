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Шепелев рассказал о здоровье сына
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Платон часто болеет: Шепелев откровенно о сыне от Фриске 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев поведал фанатам, что состояние здоровья сына не дает ему реализовать намеченные планы. Из-за плохого самочувствия мальчика вдовцу Жанны Фриске пришлось несколько раз отменять долгожданное совместное путешествие.
Шепелев опубликовал на своей официальной странице в Instagram пост в котором, посетовал на плохой иммунитет Платона. "Моему сыну скоро пять. Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове "ну, не факт". Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и… температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три", — написал Дмитрий.
Телеведущий отметил, что несмотря на очень юный возраст мальчик с пониманием относится к изменению планов.
"Сын как-то сказал: "Не будем отменять, давай просто перенесем". Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. — Спасибо, говорю я ему. — За что? — За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Леголэнде или с чашкой малинового чая от кашля", — отметил отец малыша.
Здоровье Платона беспокоит не только Шепелева, но и дедушку — отца Жанны Фриске Владимира. "Ему пять лет, а он две операции уже перенес: ему вырезали аденоиды, и еще какая-то операция. Все из-за того, что простывал постоянно. В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок в шортиках! Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице. В ответ: "Не ваше дело, я сам знаю, как ребенка одевать", — сообщил журналистам пожилой мужчина.
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